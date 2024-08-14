Самолеты Израиля ждут приказа

Военно-воздушные силы Израиля усиливают подготовку к возможной атаке Ирана, сообщают израильские СМИ.

В Армии обороны Израиля заявили, что уровень боевой готовности системы ПВО сейчас на пике. Подготовка включает готовность как к оборонительным, так и к наступательным действиям в случае крупномасштабной атаки Ирана.

Службы безопасности Израиля понимают, что у Ирана есть более серьезные системы обороны, включая средства ПВО и радары, чем у хуситов.

Корреспондент КАН сообщает, что «десятки самолетов, полностью вооруженные и заправленные, стоят на базах в ожидании приказа».