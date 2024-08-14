Сеул предложил Пхеньяну переговоры

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предложил создать консультативный орган по переговорам с КНДР. Об этом сообщает Reuters в четверг, 15 августа.

Южнокорейский лидер стремится к обсуждению путей «снятия напряжения и возобновления экономического сотрудничества» между двумя частями Кореи.

По словам президента, экономическое и политическое партнерство возможно при условии выполнения Пхеньяном одного требования - денуклеаризации, то есть прекращения производства и развития ядерного оружия. Юн надеется, что рабочая группа переговорщиков могла бы найти компромисс по ряду гуманитарных вопросов - в частности, воссоединение семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

В настоящее время отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, КНДР предпринимает шаги к разрыву связей с Южной Кореей. В начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным врагом» и пригрозил превратить ее в пепел.