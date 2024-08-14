В Белгородской области режим ЧС федерального уровня

МЧС России признало обстановку в Белгородской области чрезвычайной ситуацией федерального уровня в связи с атаками со стороны ВСУ. Об этом в видеообращении рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, который провел совещание с главой ведомства Сергеем Куренковым.

Ранее в области был введен режим ЧС регионального уровня.

«Завершилось заседание правительственной комиссии под руководством главы МЧС… Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима ЧС федерального уровня на всей Белгородской области», — сказал Вячеслав Гладков.

Сергей Куренков на заседании назвал обстановку в регионе сложной и напряженной.

Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших (если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба свыше 1,2 млрд руб.). 9 августа режим ЧС федерального характера ввели в Курской области.