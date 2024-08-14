Неожиданные подробности о подрыве «Северных потоков»

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский одобрил подрыв, но потом пытался отменить операцию, когда о ней узнало ЦРУ. Журналисты утверждают, что идея подорвать газопроводы родилась в мае 2022 года на встрече высокопоставленных украинских военных и бизнесменов. Последние профинансировали диверсию, поскольку у ВСУ не хватало средств.

The Wall Street Journal опубликовала большое расследование о том, как готовилась операция по подрыву газопроводов «Северный поток» на дне Балтийского моря в сентябре 2022 года.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника, президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план. Однако, когда об этом узнало ЦРУ США и попросило прекратить операцию, он отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Но, как утверждает издание, генерал приказ не исполнил и продолжил подготовку.

В ответ на запрос газеты Залужный назвал обвинения в свой адрес провокацией. По его словам, ВСУ не имели полномочий проводить операции за пределами страны и «поэтому не могли быть причастны».

Непосредственно подрывом занималась команда из шести человек – военных и гражданских с опытом работы в море. Среди участников была женщина-водолаз, которая помогла создать впечатление, «что это была группа друзей на прогулочном круизе», пишет WSJ.

Примерно за три недели до взрыва группа диверсантов арендовала прогулочную яхту «Андромеда» в немецком Ростоке. По данным источников издания, на месте диверсии водолазы работали парами и заложили на глубине взрывное устройство с веществом октоген.

Покидая Германию, диверсанты не помыли яхту, и это позволило немецкой полиции найти на борту следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК членов экипажа.

После произошедшего, как пишет WSJ, Зеленский якобы отчитал Залужного, но тот заявил, что связаться с диверсионной группой и отозвать ее было невозможно, потому что любой контакт с ними мог поставить операцию под угрозу.

14 августа немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Die Zeit сообщили, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З. (или Ж. – Politico пишет, что его фамилия Журавлев), которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года. В деле о подрыве газопровода фигурируют шесть человек: одна женщина и пятеро мужчин, включая Владимира З. В качестве подозреваемых Tagesshau называло владельцев школы дайвинга в Киеве – Евгения и Светлану У. В интервью Politico Светлана Успенская заявила, что ни она, ни ее муж не причастны к подрывам, настаивая на том, что в то время находилась в Киеве. По данным издания, после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину она с детьми жила в Австрии, Болгарии и других местах, а сейчас находится в Польше. Ее муж Евгений участвует в боях в Украине, пишет Politico.

Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в конце сентября 2022 года. Взрывы были мощными: по данным компании Blueye Robotics, которая принимала участие в исследовании места аварии, на глубине 80 метров многометровые участки труб либо отсутствуют, либо их обломки раскиданы по дну.