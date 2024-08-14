Граждан Азербайджана призывают сдать оружие
Министерство внутренних дел в очередной раз призвало граждан Азербайджана добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Начальник пресс-службы МВД полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев заявил, что некоторые граждане до сих пор незаконно хранят оружие и боеприпасы. Он отметил, что 14 августа сотрудникам полиции в Баку и в регионах Азербайджана добровольно сданы два автомата, один пистолет, два ружья, два магазина и 54 боеприпаса различного калибра.