До этого Великобритания разрешила Киеву поражать цели в России, используя «любое оружие, которое ей было поставлено», за исключением ракет большой дальности. Такое решение было связано с тем, что оружие является совместной разработкой Великобритании и Франции, которая не давала согласия на удары по российской территории.

После прихода к власти лейбористов и смены главы Минобороны в военном ведомстве заявили, что официальная позиция не изменилась. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил только, что переданные Киеву ракеты должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом. Позднее The Daily Telegraph писала, что Лондон не разрешил Киеву применять Storm Shadow при атаке на Курскую область.

Несмотря на это, представители правительства продолжают убеждать союзников в необходимости предоставить Украине право использовать крылатые ракеты для ударов по России. Однако, по данным The Times, союзники опасаются, что это приведет к эскалации конфликта.

Дальность ракеты Storm Shadow составляет 250 км, что в три раза больше, чем у ракет, которые Украина применяла до сих пор, отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения в Курскую область поручил правительству добиться разрешения Запада на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Он также заявил, что катастрофа подлодки «Курск» была началом правления президента РФ Владимира Путина, а теперь наступление ВСУ на Курск станет его политическим финалом.

«Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой», — отметил Зеленский.