Британия выступает за нанесение ударов ВСУ ракетами Storm Shadow
Британские министры «за кулисами» убеждают союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, пишет The Times.
До этого Великобритания разрешила Киеву поражать цели в России, используя «любое оружие, которое ей было поставлено», за исключением ракет большой дальности. Такое решение было связано с тем, что оружие является совместной разработкой Великобритании и Франции, которая не давала согласия на удары по российской территории.
После прихода к власти лейбористов и смены главы Минобороны в военном ведомстве заявили, что официальная позиция не изменилась. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил только, что переданные Киеву ракеты должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом. Позднее The Daily Telegraph писала, что Лондон не разрешил Киеву применять Storm Shadow при атаке на Курскую область.
Несмотря на это, представители правительства продолжают убеждать союзников в необходимости предоставить Украине право использовать крылатые ракеты для ударов по России. Однако, по данным The Times, союзники опасаются, что это приведет к эскалации конфликта.
Дальность ракеты Storm Shadow составляет 250 км, что в три раза больше, чем у ракет, которые Украина применяла до сих пор, отмечает издание.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения в Курскую область поручил правительству добиться разрешения Запада на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Он также заявил, что катастрофа подлодки «Курск» была началом правления президента РФ Владимира Путина, а теперь наступление ВСУ на Курск станет его политическим финалом.
«Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой», — отметил Зеленский.