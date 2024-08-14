Мухаммед бин Салман: «Если я договорюсь с Израилем, меня убьют»

Согласно информации американского издания Politico, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сообщил членам Конгресса США, что его могут убить за попытки нормализовать отношения с Израилем.

В статье отмечается, что принц пытается убедить США прекратить давление по поводу признания установления дипотношений с Израилем, так как в королевстве считают, что дипотношения могут быть установлены лишь после создания государства Палестина.

Politico сообщает, что принц бин Салман обеспокоен своей безопасностью и привел в пример бывшего президента Египта Анвара Садата, который был убит после подписания соглашения с Израилем в 1981 году.

Также, отмечает издание, Вашингтон пытается заставить Эр-Рияд прекратить сближение с Китаем в обмен на инвестиции в ядерную программу и технологии.

До начала событий в Газе Саудовская Аравия и Израиль продолжали переговоры о нормализации отношений. Ранее Израиль уже нормализовал отношения с некоторыми арабскими странами при посредничестве США.