Турция: «Будем использовать российские ПВО до тех пор…»

Турция намерена использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 до тех пор, пока не создаст аналогичные системы для обеспечения своей безопасности. Об этом пишет турецкая газета Türkiye.

«Использование того, что есть (российских систем С-400 — прим. ред.), продолжается до тех пор, пока не будет сделано то же самое с точки зрения военной необходимости», — говорится в сообщении издания.

Турецкий эксперт по вопросам обороны Туран Огуз, слова которого приводит газета, отметил, что при заключении контрактов на такие системы, как С-400, существует пункт о «конечном пользователе» и что они не могут быть проданы другой стране без одобрения России.

По его словам, на данный момент С-400 не интегрированы в системы НАТО, однако Турция «подключила их к собственной радиолокационной сети».

До этого глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил об отсутствии у Анкары интереса к американским комплексам противовоздушной обороны Patriot.

Ранее в Турции решили отделить свою систему ПВО от ПВО НАТО.