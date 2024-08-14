«Карабах» подписал польского вратаря

Отдел спорта

Чемпион Азербайджана «Карабах», пробившийся в раунд плей-офф Лиги чемпионов, объявил о подписании контракта с вратарем Матеушем Кохальски.

С 24-летним голкипером, последним клубом которого была польская команда «Сталь», подписано соглашение по системе 3+1.

В прошлом сезоне Кохальски был признан лучшим вратарем чемпионата Польши.

Он играл за юношеские сборные Польши. Участвовал в подготовке основной сборной Польши к Евро-2024.