Azercell Könüllüləri продолжают реализацию благотворительных инициатив

В первой половине 2024 года организация Azercell Könüllüləri («Волонтеры Azercell») провела ряд мероприятий в рамках своих обязательств в сферах социальной ответственности и благотворительности.

По инициативе и при поддержке волонтеров для супруг шехидов Второй Карабахской войны были организованы специальные тренинги в области ИКТ, направленные на повышение их квалификации для соответствия современным требованиям рынка труда. На тренингах, организованных совместно со STEP IT Академией, 20 участниц прошли обучение по программам «SMM-дизайн» и «Основы Python». Успешно завершившим курс были вручены сертификаты. Список кандидатов для участия в тренингах был предоставлен Общественным объединением поддержки семей шехидов Zəfər.