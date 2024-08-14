США Израилю: Повоевали и хватит

Израиль в военном плане «достиг всего, чего он мог» в секторе Газа , сообщает издание The New York Times со ссылкой на американские официальные лица.

По мнению этих американских чиновников, «продолжение ударов со стороны Израиля только увеличит риски для мирного населения, а возможность дальнейшего ослабления группировки ХАМАС уменьшилась».

«Израильские военные значительно разбили ХАМАС, но никогда не смогут полностью уничтожить группировку», - пишет издание.

Согласно источникам издания, военная операция Израиля в целом «нанесла намного больше ущерба ХАМАС, чем американские чиновники прогнозировали, когда война началась в октябре прошлого года». В настоящее время израильские военные «могут свободно перемещаться по всей Газе».

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа переговоры по соглашению о перемирии в Газе и об освобождении заложников.