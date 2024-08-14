Назвали официальную версию смерти Алексея Навального
Спустя полгода после убийства Алексея Навального Следственный комитет прислал официальное постановление о его смерти.
Согласно этому документу, который опубликовала Юлия Навальная, смерть Навального не носит криминальный характер, а является следствием «комбинированного заболевания» и наступила в результате «аритмии». Поэтому СК отказался заводить уголовное дело по факту смерти политика.
Алексей Навальный скончался 16 февраля. 24 февраля его тело отдали матери, Людмиле Навальной.