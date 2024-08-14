Подоляк: За этим может стоять только Россия
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал агентству Reuters расследование газеты The Wall Street Journal, согласно которому серия взрывов, приведших к повреждению трубопровода, якобы готовилась в Украине.
Подоляк отверг причастность Украины к этой диверсии.
«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов... А кто обладал всем этим на момент взрыва? Только Россия», — сказал Подоляк.
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