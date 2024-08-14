Британские танки на территории России

По информации телеканала Sky News, украинские войска, вероятно, использовали британские танки Challenger 2 во время наступления на территории Курской области.

Если это подтвердится, это будет первый случай, когда британские танки были использованы украинскими военными в бою на территории России.

Министерство обороны Британии отказалось комментировать оперативные детали. Вооруженные силы Украины тоже не предоставили комментариев.

Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России в соответствии с правительственной политикой. Источник телеканала сообщил, что это касается танков Challenger 2, и указал, что они были использованы во время украинской операции, которая началась 6 августа.

Подробности о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области России, не известны. Так же, как и количество танков, которые могли быть задействованы.

82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, которая с прошлого года эксплуатирует британские боевые танки, участвовала в Курской операции.

Великобритания согласилась передать Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 года, что побудило Германию и Соединенные Штаты предоставить свои танки.