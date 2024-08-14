Россия производит все больше оружия для войны

Россия увеличила производство оружия для войны против Украины. В то же время российские производители отложили контракты на продажу оружия международным партнерам. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в соцсети X.

В сводке напоминается, что на днях в Подмосковье прошла выставка оружия «Армия-2024». В предыдущие годы это событие проходило вместе с российскими международными армейскими играми, которые в этом году снова были отменены. В этот раз, отмечает британская разведка, выставка была сосредоточена на привлечении представителей бизнеса из оборонной промышленности, а не на массовую аудиторию.

«Российские производители оружия вынуждены увеличить производство, чтобы поддерживать войну в Украине. Некоторые иностранные контракты на продажу ключевым международным партнерам были отложены из-за необходимости снабжать российские силы», - говорится в сводке.