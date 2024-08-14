В киберпространстве выявлена хакерская группа, которая с помощью фишингового письма пытается «взломать» азербайджанских дипломатов и завладеть конфиденциальными документами.

NSFOCUS, авторитетная компания, специализирующаяся на интернет-безопасности и программном обеспечении, обнаружила эти кибератаки 1 июля 2024 года. Сообщается, что хакерская группа действует под псевдонимом Actor240524.

«Actor240524 обладает способностью красть секреты и изменять данные файлов, используя различные контрмеры, чтобы избежать чрезмерного раскрытия тактик и методов атак», — говорится в опубликованном на прошлой неделе анализе компании по кибербезопасности.