Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными в Курской области

Американское издание со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что ведомство сейчас работает над обменом пленными. По данным FT, в общей сложности ВСУ в Курской области могли захватить несколько сотен российских солдат, в том числе срочников, которые охраняли границу.

По словам источника Independent среди украинских военных, число пленных с российской стороны может достигать двух тысяч. Только за последнюю неделю в плен попали около 200 российских военных, рассказал Sky News сотрудник одного из украинских центров, где содержатся пленные. Среди них - солдаты срочной службы в возрасте от 19 до 21 года.

В четверг стало известно, что в украинский плен 14 августа попали 102 солдата 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения «Ахмат».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщил, что Россия инициировала переговоры с Украиной об обмене пленными в Курской области. По его словам, с российской стороны в переговорах участвует уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Киев уже уведомил о ситуации с пленными Международный комитет Красного Креста и ООН.