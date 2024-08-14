Экс-депутат Гусейн Абдуллаев: «Еле стою на ногах»

Под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены данные обвиняемого, а также разъяснены его права и обязанности. Мать Гусейна Абдуллаева, Зейнаб Абдуллаева, попросила судью справедливо рассмотреть дело еe сына. Судья заверил женщину, что все ходатайства будут тщательно рассмотрены.

Адвокаты Абдуллаева выступили с несколькими ходатайствами. Они сообщили, что его состояние в следственном изоляторе резко ухудшилось: повысилось давление, появились проблемы с сердцем. В связи с этим они попросили перевести его в гражданскую больницу или хотя бы разрешить лечение в следственном изоляторе.

«Есть закон о защите здоровья. Моему подзащитному требуется лечение. Когда я посещал его в изоляторе, его привезли на встречу в инвалидной коляске. Я лично несколько раз обращался к руководству Пенитенциарной службы с просьбой организовать лечение. Прошу сначала вылечить его, а потом судить», — заявил адвокат С.Юсифов.

Гусейн Абдуллаев поддержал ходатайства своих адвокатов и добавил: «У меня серьезные проблемы со здоровьем. Последние 25 дней мне очень плохо. Думаю, меня отравили. Едва держусь на ногах. Принял таблетку, после чего стало еще хуже».

После этого защитники попросили перевести Абдуллаева под домашний арест. Адвокат Шахла Гумбатова отметила, что никаких препятствий для этого нет. Еще одно ходатайство касалось проведения судебного разбирательства в формате видеоконференции из-за состояния здоровья обвиняемого.

Также адвокаты попросили выпустить Абдуллаева из стеклянной клетки в зале суда, чтобы он мог находиться рядом с ними, и ходатайствовали о прекращении уголовного дела.

После совещания суд принял решение: часть ходатайств удовлетворить. Гусейна Абдуллаева переведут в лечебное учреждение, а дальнейшие судебные заседания будут проходить в формате видеоконференции. Ходатайство о прекращении уголовного дела пока оставлено без рассмотрения. Следующее заседание назначено на 22 августа.