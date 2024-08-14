Уничтожен еще один высокопоставленный иранский офицер

Иранские СМИ сообщают о ликвидации высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что Ахмад Реза Можар, занимавший высокую должность в воздушно-космических силах, скончался после полученных ранений.

Эти ранения, как утверждается, были нанесены в результате ударов, осуществленных международной коалицией на территории Сирии в начале месяца.