Уничтожен еще один высокопоставленный иранский офицер
Иранские СМИ сообщают о ликвидации высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции.
Отмечается, что Ахмад Реза Можар, занимавший высокую должность в воздушно-космических силах, скончался после полученных ранений.
Эти ранения, как утверждается, были нанесены в результате ударов, осуществленных международной коалицией на территории Сирии в начале месяца.
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