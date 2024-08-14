Ильхам Алиев утвердил подписанный с Китаем меморандум

Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики «О развитии Транскаспийских международных транспортных маршрутов для железнодорожного экспресса Китай-Европа», который был подписан 1 июля 2024 года в Баку и Пекине.

Согласно указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики надлежит направить уведомление правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.