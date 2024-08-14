Американцы отменили полеты в Израиль почти на год

Авиакомпания American Airlines не вернется в Израиль до апреля 2025 года. Турагенты сообщили израильским СМИ, что все рейсы удалены из системы до апреля 2025 года.

На сайте компании и в центре бронирования также нет прямых рейсов в Израиль. В American Airlines на запрос журналистов о предоставлении комментария пока ничего не ответили.

Согласно последнему официальному сообщению, рейсы должны были быть возобновлены в конце октября.