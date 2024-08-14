Американцы отменили полеты в Израиль почти на год
Авиакомпания American Airlines не вернется в Израиль до апреля 2025 года. Турагенты сообщили израильским СМИ, что все рейсы удалены из системы до апреля 2025 года.
На сайте компании и в центре бронирования также нет прямых рейсов в Израиль. В American Airlines на запрос журналистов о предоставлении комментария пока ничего не ответили.
Согласно последнему официальному сообщению, рейсы должны были быть возобновлены в конце октября.
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