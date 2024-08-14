Арабы потребуют в Баку почти полмиллиарда долларов

На глобальной климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, арабские государства потребуют от промышленно развитых стран выделить не менее 441 миллиарда долларов в год на климатическое финансирование. Об этом сообщает германское издание Table Briefings.

По условиям соглашения, достигнутого на климатической конференции COP28, которая прошла в Дубае в прошлом году, мировые государства должны выделить 1,1 триллиона долларов в период с 2025 по 2029 годы для борьбы с изменением климата на планете и сокращения уровня выбросов метана в атмосферу к допромышленному уровню. Откуда изыскать эти деньги – никто не знает, и участники конференции COP29 в Баку будут искать ответ именно на этот вопрос.