Арабы потребуют в Баку почти полмиллиарда долларов
На глобальной климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года, арабские государства потребуют от промышленно развитых стран выделить не менее 441 миллиарда долларов в год на климатическое финансирование. Об этом сообщает германское издание Table Briefings.
По условиям соглашения, достигнутого на климатической конференции COP28, которая прошла в Дубае в прошлом году, мировые государства должны выделить 1,1 триллиона долларов в период с 2025 по 2029 годы для борьбы с изменением климата на планете и сокращения уровня выбросов метана в атмосферу к допромышленному уровню. Откуда изыскать эти деньги – никто не знает, и участники конференции COP29 в Баку будут искать ответ именно на этот вопрос.
Издание сообщает, что арабские государства на конференции выступят с совместным требованием о том, чтобы 441 миллиард долларов был выделен из бюджетов промышленно развитых стран, а также в виде частных инвестиций. Они считают, что основными виновниками глобального потепления являются именно промышленно развитые страны.
Сообщается, что Европейский союз на COP29 планирует занять «сдержанную позицию» по вопросу финансирования мер борьбы с изменением климата.
Напомним, что в качестве страны-хозяйки конференции Азербайджан предложил создать специальный инвестиционный фонд в размере 1 миллиарда долларов для оказания помощи наиболее пострадавшим от изменения климата небольшим островным государствам.
Ожидается, что этот фонд будет финансироваться за счет компаний, занимающихся добычей нефти и газа. Доходы от инвестиций также будут возвращаться в сам фонд.