В интервью агентству «Новости Армении» – NEWS.am Саркисян заметил, что бизнесмены не инвестируют в отечественную экономику, поскольку срок возврата средств здесь больше, чем в других видах бизнеса.

Наири Саркисян, председатель Палаты аудиторов Армении, выступил на днях с сенсационным сообщением, подчеркнув, что заявления премьер-министра Никола Пашиняна о начале движения за независимость несерьезны настолько же, насколько неразвита армянская промышленность.

«Рост инвестиций в этом направлении присутствует, когда создается благоприятная среда, - подчеркнул он. - В частности, когда инвесторов привлекают в промышленную сферу низкими кредитными ставками. Но в истории независимой Армении никогда не создавалась благоприятная среда, в том числе для промышленного сектора…»

Об этом, по словам Саркисяна, свидетельствуют одинаковые налоговые ставки как для торговли, так и для промышленности. Для обеих сфер ставка налога на прибыль в Армении составляет 18 процентов, а ставка налога на доход – 20 процентов.

«Дело в том, - уточнил председатель Палаты аудиторов, - что, уплачивая налог, плательщик должен видеть результат. Но если он не ощущает приграничную безопасность и атмосферу четкой определенности, то считает себя обделенным, поскольку не получает услуги в соответствии с уплаченными налогами. Для развития промышленности необходимо создавать налоговые стимулы и, если надо, даже за счет торговли».

По мнению Саркисяна, не повышает мотивацию инвесторов и одинаковая для торговли и промышленности процентная ставка бизнес-кредита в коммерческих банках, установленная в размере 12 процентов. Он отметил также недопустимость ситуации, при которой процедура оформления кредита для промышленной сферы проходит в банках сложнее, чем в сфере торговли.

«Правительство Армении «развивает» местную промышленность исключительно на словах, - сказал Наир Саркисян. - Реально же для этого ничего не делается».

С учетом столь явных недостатков председатель Палаты аудиторов призвал государство субсидировать промышленные проценты, напомнив команде Пашиняна, что экономический рост, достигнутый страной в последние два года, обеспечен благодаря посредничеству Армении в сфере торговли между Россией и Западом на фоне российско-украинской войны.

Впрочем, как выясняется из дальнейшего интервью эксперта, ложь Кабинета министров Армении охватывает не только промышленный сектор страны. По расчетам Саркисяна, все сильно преувеличено и в строительном секторе – предмете гордости правительства Пашиняна, где официальная статистика рисует «картину маслом» высоких достижений.

В частности, эксперт утверждает, что 82 процента роста в сфере строительства приходится на программы, реализуемые непосредственно государством. То есть роль частного сектора в сфере строительства практически сведена к нулю. Раскрыл эксперт и некоторые хитрости, помогающие правительству Армении раздувать и без того растущий пузырь.

Как известно, Армения была вынуждена уступить Азербайджану часть территорий Тавушской области вместе с построенными там дорогами. Взамен правительство строит новую автотрассу, представляя это как «стремительное развитие строительного сектора».

Учитывая, что Армении предстоит вернуть Азербайджану ряд других незаконно занятых территорий, нетрудно предугадать дальнейшие «перспективы» этой отрасли.