О доступе в Азербайджане к малому бизнесу для уязвимых групп

Государственная программа самозанятости, осуществляемая по поручению главы государства Министерством труда и социальной защиты населения, имеет принципиально важное социально-экономическое значение, поскольку четко нацелена на решение проблемы трудовой занятости населения, на конкретную социальную поддержку безработных и ищущих работу граждан республики, и обеспечение им необходимых знаний и возможностей для создания малого бизнеса.

Одну из ведущих ролей в расширении этой программы, основанной на передовом международном опыте, играет «Проект поддержки занятости», к исполнению которого Министерство труда и социальной защиты населения при финансовой поддержке Всемирного банка приступило с 2020 года.

Этот проект заточен на оказании поддержки и получение доступа к малому бизнесу членам семей шехидов, зарегистрированных в качестве безработных, участникам войны, лицам с ограниченными возможностями, вынужденным переселенцам, получателям адресной социальной помощи, женщинам, молодежи и другим представителям слабых групп населения.

Хотя рассчитанный на 2020-2025 годы «Проект поддержки занятости» нацелен на охват 22 тысяч граждан, нуждающихся в работе, к нему в результате эффективной реализации уже привлечены 23 тысячи безработных, организованных в рамках программы Международной организации труда «Начни и совершенствуй свой бизнес».

Благодаря системным тренингам по повышению финансовой грамотности и формированию проактивного предпринимательского мышления, необходимые знания и навыки, соответствующие 26 профессиям, уже получили 16 тысяч участников, каждый из которых создал малый бизнес и на практике применил полученные знания и навыки.

Как ожидается, к концу 2025 года в проекте «Начни и совершенствуй свой бизнес» будут задействованы более 25 тысяч бенефициаров. Следует отметить, что тем из них, кто будет успешно развивать малые хозяйства, созданные в рамках проекта, предоставляются поощрительные премии в качестве дополнительной поддержки для расширения бизнеса.

Успешность продвижения и результатов государственной программы подтверждает тот факт, что несколько дней назад Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, вручила Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики награду за успешную реализацию в 2024 году «Проекта поддержки занятости».