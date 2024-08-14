Армянский детектив с захороненной курятиной

Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:41

Уже несколько дней в центре внимания армянских СМИ вопиющий случай, связанный с захоронением испорченной курятины, которая впоследствии была выкопана с целью продажи. В этом еще можно было бы засомневаться, но информация исходит из государственного органа надзора, не доверять которому нет оснований.

Да, о грубейшем нарушении основ правил соблюдения продовольственной безопасности поведал СМИ всесильный Комитет государственных доходов (КГД) Армении. Согласно данным ведомства, было принято решение об уничтожении 13,5 тонн куриного мяса, принадлежащего компании «Армен-Амик ехбайрнер», которая по другим данным называется просто компания «Братья Армен-Амик». Надзорный орган сообщает, что на основании заключения инспекции по безопасности продуктов питания, мясо было уничтожено, а конкретно зарыто в селе Котайк общины Акунк Котайкской области. Но не в этом кроется суть армянского детектива на тему продовольственной безопасности. Такой способ борьбы с испорченными продуктами питания практикуется многими странами. И после захоронения представляющего опасность для жизни людей товара о нем вспоминают лишь правоохранительные органы. К сожалению, так бывает в других странах, но не в Армении. Буквально в тот же день представители КГД выяснили, что сотрудники компании посетили место захоронения, с помощью техники извлекли из земли закопанную курятину и увезли. Но, как выяснилось, недалеко. Упаковки куриного мяса со следами земли были обнаружены на складе компании. Составлен протокол, взяты образцы, а материалы переданы в Следственный комитет (СК).

Эту информацию 9 августа опубликовал Комитет госдоходов. Однако из сообщения непонятно, попала ли какая-то партия этого мяса в магазины, с какой целью сотрудники компании «Братья Армен-Амик» выкопали из-под земли курятину, откуда она была импортирована и так далее? Хотя именно эти вопросы куда больше волнуют до сих пор рядовых потребителей, избежавших большой беды. Правда, позже начальник отдела информации и по связям с общественностью Инспекционного органа безопасности продуктов питания (ИОБПП) Армении Ануш Арутюнян внесла некоторую ясность в ход событий. Выяснилось, что страна-производитель указанной партии мяса птицы – Бразилия. Ее импортировали сначала в Грузию, а затем в Армению. В видеоролике, распространенном КГД Армении, видна упаковка курятины. И это упаковка бразильской компании «Seara». В результате пограничного контроля при лабораторном исследовании было установлено, что указанная партия непригодна для использования, ее следует либо уничтожить, либо отправить обратно. Компания «Братья Армен-Амик» решила ее уничтожить. Но самое интересное началось после этого. Заключение о месте и способе уничтожения ИОБПП передал КГД Армении. В ИОБПП уверяют, что указанная группа товаров не дошла до магазинов, поскольку все действие было осуществлено сразу после пограничного контроля. А поскольку уже начался правовой процесс, никаких других подробностей относительно инцидента не сообщается. Но тут явно проскальзывают сомнения относительно связей между компанией «Братья Армен-Амик» и ИОБПП.