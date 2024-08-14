Лукашенко о применении ядерного оружия
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен применять ядерное оружие, «пока противник не пересечет границу Союзного государства». Его слова приводит госагентство «БелТА».
Лукашенко также заявил, что «ответ Беларуси в случае нарушения ее границ будет мгновенным, никаких красных линий нет».
«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всей НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, - государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный», - сообщил президент Беларуси.