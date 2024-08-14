Сегодня азербайджанские футбольные клубы «Сабах» и «Зиря» проведут ответные матчи в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

«Сабах» на стадионе в Масазыре примет ирландский «Сент-Патрикс Атлетик». Игра начнется в 20:00. Ее будет судить бригада арбитров из Румынии во главе с Марчелом Биршаном.

В первом матче в Дублине ирландцы выиграли со счетом 1:0. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с сильнейшим в противостоянии «Истанбул Башакшехир» (Турция) - «Иберия 1999» (Грузия). В первом матче в Грузии со счетом 1:0 победила турецкая команда.