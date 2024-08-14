Лига конференций: «Сабах» принимает ирландцев, «Зиря» – хорватов Стартовые составы; обновлено 19:53
Стартовые составы «Зиря» и «Осиека»
«Зиря»: Тьягу Силва, Гисмят Алыев, Анже Муцинзи, Руан Ренато, Исса Джибрилла, Пьер Зебли, Исмаил Ибрагимли, Мартинс Жуниор, Рафаэль Утциг, Давит Волков, Эльдар Гулиев.
«Осиек»: Никола Чавлина, Роко Юришич, Марко Сольдо, Лука Еленич, Наиль Омерович, Ведран Югович, Дарко Неяшмич, Петар Пусич, Домагой Буквич, Кемаль Адеми, Антон Маткович.
*** 19:43
Стартовые составы «Сабаха» и «Сент-Патрикс Атлетик».
«Сабах»: Юсиф Иманов, Амин Сейдиев, Софьян Шакла, Йон Ирасабаль, Боян Летич, Абдула Хайбулаев, Эльвин Джамалов, Джессе Секидика, Кахим Пэррис, Джой-Лэнс Миккельс, Павол Шафранко.
«Сент-Патрикс Атлетик»: Джозеф Ананг, Энтони Бреслин, Том Гривости, Джозеф Редмонд, Аксель Шеберг, Джейми Леннон, Ромал Палмер, Крис Форрестер, Джейк Малрани, Мейсон Мелиа, Закари Эльбузеди.
*** 16:42
Сегодня азербайджанские футбольные клубы «Сабах» и «Зиря» проведут ответные матчи в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
«Сабах» на стадионе в Масазыре примет ирландский «Сент-Патрикс Атлетик». Игра начнется в 20:00. Ее будет судить бригада арбитров из Румынии во главе с Марчелом Биршаном.
В первом матче в Дублине ирландцы выиграли со счетом 1:0. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с сильнейшим в противостоянии «Истанбул Башакшехир» (Турция) - «Иберия 1999» (Грузия). В первом матче в Грузии со счетом 1:0 победила турецкая команда.
А в 20:30 в Мардакяне «Зиря» выйдет на матч против хорватского «Осиека». Встреча в Хорватии завершилась со счетом 1:1. Игру будет обслуживать австрийская бригада, руководимая Юлианом Вайнбергером.
Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с кипрской «Омонией», которая в 3-м раунде прошла обидчика «Сумгаита» - венгерский «Фехервар» (1:0, 2:0).