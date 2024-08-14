«С 7 октября погибло 40 тысяч палестинских женщин и детей. Тем не менее мы продолжим стоять стойко и не покинем нашу родину. Газа является неотъемлемой и важной частью Палестинского государства. В Газе не может быть создано другое государство, без Газы не может быть Палестинского государства. Что бы ни происходило, мы создадим Палестинское государство со столицей в восточном Иерусалиме. Военные преступники не избежат наказания за свои преступления. Мы продолжим координацию с международными организациями. Особенно упорно мы будем добиваться суда над (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху.

Мы знаем, что Иерусалим имеет историческое значение как для нас, так и для Турции. Отступление по вопросу Иерусалима невозможно. Мы знаем, какое место Иерусалим занимает в наших сердцах, это красная линия для всех нас. Те, кто жертвует даже пядью земли Палестины, не являются ни нашими ни вашими. Без единого, независимого Палестинского государства стабильности в этом регионе не будет. Путь к миру и безопасности начинается и заканчивается в Палестине.

Сегодня в США 40 процентов евреев считают Израиль виновным. В таких условиях международные организации не могут оставаться безмолвными по поводу пыток, проводимых Израилем. Мы продолжаем усилия по национальному примирению. Чем быстрее мы достигнем уступок, тем ближе мы будем к победе. Благодарю Турцию за гуманитарную помощь. Благодарю братский турецкий народ и всех добросердечных друзей. Организации ООН и Международный уголовный суд признали Израиль виновным.

Более двух третей инфраструктуры Газы разрушено. Палестинский народ остался без домов. Израиль пытается отделить Газу от Палестины. Палестинское правительство несет ответственность за все эти регионы, а восточный Иерусалим является столицей Палестины. Все должны понимать, что военные методы не приводят к результатам. Политика приносит мир. Мы не можем отдать ни пяди нашей земли. Другого пути нет. Вместе с моими братьями я принял решение поехать в Газу. Я сделаю это», - сказал Аббас.