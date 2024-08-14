МИД Израиля предупредил своих граждан
МИД Израиля предупредил своих граждан в Азербайджане, Турции, Армении и Туркменистане, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Израиля.
Находящихся в этих странах израильтян призывают «быть внимательными и осторожными к угрозам, которые могут исходить со стороны Ирана». Опасность, как сообщается, может быть направлена как против граждан, так и государственных символов Израиля.
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