Активист Бахтияр Гаджиев прошел обследование в Центральном таможенном госпитале из-за проблем со здоровьем. Об этом haqqin.az сообщил правозащитник Руфат Сафаров.

Отмечается, что Гаджиев страдает бессоницей, головной болью и испытывает проблемы с нервной системой. «Во время нашей последней встречи Бахтияр выглядел бледным, у него начали выпадать волосы на затылке», - рассказал Сафаров, добавив, что сегодня Гаджиев встретился с родными.

Близким Гаджиева предоставили ответ из больницы. У Бахтияра нет никаких серьезных проблем со здоровьем.