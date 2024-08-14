Что с Бахтияром Гаджиевым? заявление правозащитника и комментарий Минюста
Активист Бахтияр Гаджиев прошел обследование в Центральном таможенном госпитале из-за проблем со здоровьем. Об этом haqqin.az сообщил правозащитник Руфат Сафаров.
Отмечается, что Гаджиев страдает бессоницей, головной болью и испытывает проблемы с нервной системой. «Во время нашей последней встречи Бахтияр выглядел бледным, у него начали выпадать волосы на затылке», - рассказал Сафаров, добавив, что сегодня Гаджиев встретился с родными.
Близким Гаджиева предоставили ответ из больницы. У Бахтияра нет никаких серьезных проблем со здоровьем.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, Бахтияр Гаджиев 12 августа с жалобой на головную боль поступил в Центральный таможенный госпиталь, где ему сделали томографию головного мозга. По итогам обследования здоровье Гаджиева оказалось в пределах нормы, его состояние стабильное.
Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289) УК Азербайджана. В июле 2023 года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов), а также 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК Азербайджана.