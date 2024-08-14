Турция укрепляет отношения с Ираком

Как сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства обороны Турции, контр-адмирал Зеки Актюрк, на встрече будут обсуждены вопросы борьбы с терроризмом и пограничной безопасности.

Сегодня в Анкаре состоится встреча в рамках «Механизма высокого уровня безопасности» с правительством Ирака, на которой будет обсужден ряд важных вопросов, сообщает корреспондент haqqin.az в столице Турции.

«Наш президент в мае 2019 года, принимая тогдашнего премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, достиг консенсуса по укреплению сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности. В этом формате переговоры должны были проводиться министрами иностранных дел, министрами обороны и руководителями разведки обеих стран, и первая встреча в этом формате состоялась в 2019 году. Вторая встреча в рамках платформы «Механизм высокого уровня безопасности» состоялась 19 декабря 2023 года в Анкаре под председательством министров иностранных дел двух стран.

По результатам этой встречи Ирак впервые официально признал террористическую организацию РПК «общей угрозой». Мы продолжаем переговоры для обеспечения постоянного сотрудничества в борьбе с терроризмом. В этом контексте сегодня в Анкаре состоится четвертая встреча «Механизма высокого уровня безопасности» между Турцией и Ираком, последняя из которых проходила в Багдаде», - отметил Зеки Актюрк.

Кроме того, представитель министерства объявил о создании 16-й основной авиабазы в районе Даламан провинции Мугла и амфибийного корпуса в Чанаккале.

«Вооруженные силы Турции постоянно обновляются в соответствии с оперативными потребностями. В этом контексте в Даламане создается 16-я основная авиабаза. Для поддержки развивающегося авиационного сектора и удовлетворения оперативных потребностей 16-я основная авиабаза была утверждена нашим министерством и вступила в силу в 2024 году. Также было принято решение о создании амфибийного корпуса в Чанаккале в соответствии с развивающейся и усиливающейся структурой Военно-морских сил», - сообщил контр-адмирал.

Зеки Актюрк также отметил, что за последнюю неделю на севере Ирака и Сирии было нейтрализовано 73 террориста. По его словам, с 1 января 2024 года по настоящее время было уничтожено 1725 террористов, из них 845 на севере Ирака и 880 на севере Сирии.