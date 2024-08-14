Экс-министра обороны Армении освободили
Ереванский суд решил освободить под залог в 15 млн драмов ($38,6 тыс.) бывшего министра обороны Армении (2018-2020) Давида Тонояна. Об этом сообщил журналистам его адвокат Альберт Бенглян.
«Суд принял решение изменить меру пресечения и освободить под залог Давида Тонояна. Сумма залога назначена 15 млн драмов», - отметил он.
Давид Тоноян был арестован в сентябре 2021 года. Уголовное дело было возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны при приобретении боеприпасов для Вооруженных сил. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн.