На Израиль летят ракеты

Израильская армия зафиксировала перелет на территорию Израиля 20 выпущенных из Ливана ракет, большинство из которых были перехвачены, часть упала в районе населенного пункта Шамир на севере еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Позднее «был установлен запуск еще пяти ракет из Ливана», которые «упали в незаселенной местности в районе Шамира», добавили военные.

Кроме того, говорится в сообщении, «в районе Голанских высот была перехвачена прилетевшая из Ливана подозрительная воздушная цель». Военные отметили, что в ходе этих инцидентов «сообщений о пострадавших не поступало».