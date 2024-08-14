«Они (украинцы) же перебросили подразделения к нашей границе дополнительно, когда увидели, что мы формируем соответствующие подразделения на границе. ...Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время «Ч», каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию», - отметил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси определены более 20 бригад, батальонных тактических групп для действий в районе белорусско-украинской госграницы. «Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва», - сказал президент.

Украинцы, по его словам, это увидели. «Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать», - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь и Россия не заинтересованы увеличивать линию боевых действий. «Вся граница - 1,2 тысячи км. Сейчас фронт, СВО - 1 тысяча км. Мы готовы 1,2 тысячи км закрыть? Нет. И Курск это показал. Что это надо объявлять мобилизацию, чего хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество. Поэтому мы к этому не готовы, мы этого не хотим», - отметил Лукашенко.