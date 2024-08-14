«Агентство» пишет, то, что на снимке именно Т-90М, подтвердили аккаунт OSINTtechnical в соцсети X, а также российские Z-каналы.

На борт танка был нанесен белый треугольник — тактический знак участия техники в операции ВСУ в Курской области.

ВСУ задействовали российскую трофейную военную технику для операции в Курской области. Знаменитый российский танк Т-90М в Сумской области Украины сфотографировал журналист AFP Роман Пилепей.

Т-90М — модификация российского танка Т-90, принятая на вооружение в 2020 году. В 2023 году его хвалил президент РФ Владимир Путин.

За время войны ВСУ захватили не меньше пяти таких танков, свидетельствуют данные проекта Oryx. Всего Россия потеряла как минимум 103 таких танка. Oryx ведет подсчет потерянной сторонами техники по опубликованным фото и видео.