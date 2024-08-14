Лукашенко призывает закончить «драчку» и начать переговоры

На вопрос о возможном перерастании «конфликта» в Украине в ядерную войну Лукашенко ответил: «По периметру Беларуси и России уже понажимали «красные эти кнопки». Осталось только «самую красную» нажать».

Лукашенко также заявил, что российская война в Украине не нужна ни одной из сторон «конфликта». Однако, утверждает он, завершению «СВО» препятствуют политики западных государств. По словам Лукашенко, западные страны хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут»,— сказал белорусский президент.

Лукашенко не уточнил, какие именно политики каких именно стран придерживаются таких взглядов. По его словам, это высокопоставленные люди «американского происхождения».