Экипаж катапультировался, угрозы их жизни нет. По данным российского оборонного ведомства, бомбардировщик выполнял плановый полет и упал в безлюдной местности, разрушений нет.

Сообщается, что бомбардировщик загорелся еще в небе, упал рядом с городом Черемхово.

Трех пилотов нашли, они живы, с четвертым сохраняется связь, сообщил губернатор Иркутской области. Он также сообщил, что пожар на месте крушения самолета ликвидирован.

Ту-22М3 является модификацией советского и российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Этот самолет может нести на себе ядерное оружие.