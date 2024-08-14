Лидер хуситов обвиняет арабские страны в поддержке Израиля

Некоторые арабские страны поддерживают Израиль, в том числе сбивают ракеты, запущенные в направлении еврейского государства, утверждает лидер йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси.

«Некоторые арабские режимы прилагают все усилия, чтобы обеспечить защиту врага и перехватывают ракеты или беспилотники, нацеленные на него», - сказал аль-Хуси.

Лидер «Ансар Аллах» также считает, что большинство арабских СМИ превратилось в рупор для «оправдания преступлений Израиля».

Аль-Хуси сказал, что ответ «Оси сопротивления» на действия Израиля вскоре последует. «Переброска США военных кораблей [в регион] и самолетов на американские базы в арабских странах не отменит решение об ответном ударе», - добавил он.