Пхеньян отказал Вашингтону и выбрал Москву

Пхеньян не проявляет никакого интереса к контактам с властями США или их союзников и наращивает взаимодействие с Москвой. Об этом заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Мира Рапп-Хупер, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«Северная Корея не приняла никаких наших предложений о диалоге», - отметила она, констатировав, что администрация действующего президента США Джо Байдена продемонстрировала «готовность встретиться где угодно, в любое время, без предварительных условий для обсуждения широкого круга тем». «К сожалению, мы получили отказ», - добавила Рапп-Хупер.

«К сожалению, мы видели, что КНДР действует согласно своей модели поведения: она совершенно не заинтересована в контактах с нами и наращивает сотрудничество с Россией», - заявила сотрудник СНБ.