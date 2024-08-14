Как сообщает корреспондент haqqın.az, на заседании под председательством судьи Махиры Керимовой были уточнены анкетные данные обвиняемых.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу доктора философии в области права и экономики Фазиля Гасымова, задержанного в Турции и доставленного в Азербайджан, а также сообвиняемого Анара Алиева.

Адвокат Гасымова, Ровшана Рагимли, подала ходатайство о замене ареста на домашний арест. В своем обращении она подчеркнула, что ее подзащитный уже 62 дня держит голодовку, что негативно сказалось на его здоровье. Несколько дней назад его перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы для оказания медицинской помощи.

Ходатайство поддержали сам обвиняемый и его второй адвокат Тельман Гасымов.

«Главная фигура в этом деле — Губад Ибадоглу. Сегодня он на свободе. Это дело вообще должно быть возвращено на доследование. Ибадоглу на воле, а Фазиль Гасымов продолжает находиться в тюрьме», — заявила адвокат.

Фазиль Гасымов, находясь в лечебном учреждении, обратился с письмом к генпрокурору Кямрану Алиеву. В своем обращении он сообщил, что отказывается от прежних показаний и просит «обеспечить справедливое расследование его дела».

Кроме того, Гасымов подал два собственных ходатайства. В первом он выразил протест против решения об отделении дела профессора Губада Ибадоглу из его собственного дела. Второе ходатайство касалось полного прекращения уголовного дела.

Суд отклонил оба ходатайства. Судебное разбирательство назначено на 29 августа.

Напомним, что Фазиль Гасымов, проживавший в Турции, был задержан в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Произошло это в рамках расследования дела против известного экономиста Губада Ибадоглу.