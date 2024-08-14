В Белом доме не знают о целях Киева и Москвы

Вашингтон не знает, как ответит Москва на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Трудно сказать… Мы не можем с уверенностью сказать, что сделает Путин», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможной ответной реакции России на операцию Киева в Курской области.

Кирби также сообщил, что США внимательно следят за перемещениями российских войск. Он затруднился ответить на вопрос, смогут ли ВСУ, по мнению Вашингтона, в дальнейшем контролировать занятую в Курской области территорию. Кирби заявил, что он попросту не обладает квалификацией, чтобы обсуждать данный вопрос, равно как и операции ВСУ в целом.

«Я не могу судить об их намерениях и конечных целях, а также об их возможностях достичь этих целей», — сказал Кирби.