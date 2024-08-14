Заявление Минобороны Азербайджана: Армянские военные открыли огонь
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии Вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 15 августа примерно в 18:10 подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.