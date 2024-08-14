Власти Швеции заявили, что зарегистрировали заболевание обезьяньей оспой (mpox) на территории страны. Об этом сообщает BBC News.

Это первый случай выявления вируса за пределами Африки с начала новой вспышки эпидемии в конце 2023 года.

Как пояснили власти, заболевший заразился во время поездки в Африку.

Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила распространение обезьяньей оспы «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Новая вспышка обезьяньей оспы продолжается в Африке с сентября 2023 года. На континенте зафиксированы 13,7 тысячи случаев, 456 человек умерли.

В 2022 году в Африке также была вспышка оспы обезьян, и ВОЗ тоже объявляла чрезвычайную ситуацию международного значения. Та вспышка была вызвана менее опасным штаммом, чем нынешняя.