Швейцария заморозила деньги Сулеймана Керимова

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заморозил 1,25 миллиарда франков (1,3 млрд евро) на фоне расследования по четырем лицам, связанным с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает местное издание Swissinfo.

По данным SECO, общая стоимость активов, замороженных в Швейцарии в результате санкций, введенных в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, по состоянию на 13 августа 2024 года составила 7,1 млрд швейцарских франков (7,4 млрд евро). Дополнительно заблокированы 17 объектов недвижимости, дорогие автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции ЕС и Швейцарии.

В настоящее время расследование ведется в отношении четырех человек и еще одного «неустановленного лица» по подозрению в отмывании/легализации преступных капиталов и нарушении законодательства, регулирующего в Швейцарии введение санкций против иностранных государств в части, касающейся ситуации вокруг Украины.

В рамках уголовного разбирательства федеральная прокуратура и федеральное Ведомство криминальной полиции провели в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден в сотрудничестве с соответствующими кантональными правоохранительными органами в общей сложности восемь обысков.