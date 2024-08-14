Украинцы могут получить американские крылатые ракеты

Это позволит украинским пилотам F-16 запускать ракеты с БЖД 450 кг. Как пишет издание, администрация Байдена «открыта» для отправки крылатых дальнобойных ракет в Украину.

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Украине высокоточных крылатых дальнобойных ракет JASSM на расстояние более 370 км. Об этом пишет Politico в четверг, 15 августа.

Отмечается, что этот шаг придаст киевским F-16 большую боевую мощь, поскольку страна стремится удержать дальнейший импульс в своей войне против России.

«Готовность Белого дома предоставить Украине ракету «воздух-земля» появилась именно в тот момент, когда удивительно успешное наступление Киева на территорию России длится вторую неделю подряд», - отметил автор публикации.

По словам одного из должностных лиц администрации Байдена, окончательного решения по отправке ракеты еще не приняли, однако администрация сейчас работает над сложными деталями.

JASSM, разработанная компанией Lockheed Martin и впервые использованная в начале 2000-х годов, применялась в США ограниченно в боях и только с несколькими близкими союзниками. Дальность – 370 км, точность – 2,4 метра, боевая часть – 450 кг.