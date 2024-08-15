Неожиданное вторжение Украины в Курскую область России не изменило общий ход войны, но уже нанесло удар далеко за пределы нескольких сотен квадратных километров территории России, которую сейчас контролирует Украина, говорится в публикации The New York Times.

«Это ввергло российское правительство и общество, которые в значительной степени адаптировались к военному конфликту, в новую фазу импровизации и неопределенности, - пишет автор публикации. - Вблизи границы, где, по данным властей, бежали или были эвакуированы более 130 000 человек, региональные чиновники оказались не готовы к кризису».

Издание указывает, что для российских оппозиционных политиков вторжение Украины предоставило редкий шанс опровергнуть нарратив властей, что «Россия неуклонно движется к победе». Но при этом аналитики считают, что российское общество может отреагировать либо сплочением вокруг флага, либо критикой государства за неспособность защитить их.

«В обществе наблюдаются признаки нервозности по поводу участия солдат-срочников в боевых действиях. С самого начала конфликта в Украине Путин обещал, что они не будут отправлены в зону боевых действий», - говорится в публикации.

Аналитики прогнозируют, что усилия по вытеснению украинских войск из Курской области могут в конечном итоге повлиять на наступление России на востоке Украины: «Вторжение Украины показало способность Киева использовать свои проворные подразделения и западное оружие, чтобы перехватить у России часть инициативы».