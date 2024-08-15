Резкое заявление Москвы: Армения фальсифицирует историю Кавказа и Азербайджана

МИД РФ указал на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении, призвал власти страны не "смотреть сквозь пальцы" на это и не допустить такого учебного пособия в школах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ обратили внимание "на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8-х классов армянских школ", текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. В одной из глав нового пособия под названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России" в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века. В частности, ревизии подверглись оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов. Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении, указали в российском МИД.