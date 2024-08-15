Подробности пленения россиян в Курской области

«Вчера нами была проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен», — сообщил Малюк.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что в ходе боев в Курской области спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен более сотни военнослужащих РФ, среди которых офицеры и представители подразделения «Ахмат».

В СБУ отметили, что вместе с Силами обороны Украины активно работают над пополнением обменного фонда, беря в плен российских военнослужащих на поле боя. Малюк отметил, что возвращение украинских военных является «сверхприоритетной задачей», поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Малюк также отметил, что это касается организации обменов не только военнослужащих, но и гражданских, в частности тех, кто удерживается в России еще с 2014 года.

В то же время британская The Independent пишет, что украинские войска во время операции в Курской области захватили в плен около 2000 российских военных. По данным СМИ, украинские войска во время операции в Курской области пленили российских солдат, чтобы использовать их для обмена на своих гражданских.

В частности, один украинский полковник сообщил The Independent, что в плен попало около 2000 российских солдат. Это не точные данные, однако о большом количестве пленных россиян в Курской области свидетельствуют фото и видео.