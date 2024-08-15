Военные НАТО в состоянии боеготовности

«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен холодной войны, и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время у нас находится более 500 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности», - сказал Бауэр.

По его словам, союзники также согласились усилить противовоздушную и противоракетную оборону Польши. «Важным шагом является создание новой базы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше, - отметил он. - Мы являемся частью сильнейшего альянса в мире. И нам нужно сделать его еще сильнее».

Адмирал заявил, что в НАТО не видят угрозы нападения на какую-либо страну альянса. Вместе с тем, отметил он, «мы видим тревожную картину агрессивного поведения со стороны России».