Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом

Команда Камалы Харрис примет участие в трех дебатах этого избирательного сезона: двух президентских и одних вице-президентских, сообщает The Hill со ссылкой на штаб кандидата.

«Если Дональд Трамп действительно появится 10 сентября для дебатов с вице-президентом Харрис, а губернатор Уолц встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, у американского народа будет еще одна возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре. Избиратели заслуживают того, чтобы кандидаты на высшую должность в стране поделились своими конкурирующими видениями нашего будущего. Чем больше они играют в игры, тем более неуверенными и несерьезными Трамп и Вэнс выглядят перед американским народом. Эти игры следует закончить», – говорится в заявлении директора по коммуникациям штаба Майкла Тайлера.

Харрис согласилась провести дебаты с бывшим президентом Трампом 10 сентября на ABC News. Трамп сказал, что согласился с двумя другими предложенными дебатами: одни 4 сентября на Fox News и другие 25 сентября на NBC News. Заявление штаба кандидата от Демократической партии свидетельствует о том, что она не будет участвовать в организованных Fox и NBC мероприятиях.

Кандидаты в вице-президенты Тим Уолц и Джей Ди Вэнс согласились провести организованные CBS News дебаты 1 октября. В заявлении штаба Харрис отмечено, что команда будет участвовать только в одних дебатах между кандидатами на вице-президентское кресло, что соответствует историческим нормам.

Как свидетельствуют данные опроса The Economist/YouGov, 40% американских избирателей верят, что гонку выиграет Трамп, и 44% считают, что победит Харрис.